Γίνε προγραμματιστής Java με ταχύρυθμο πρόγραμμα 500 ωρών

Τα Coding Bootcamps είναι ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, συνολικής διάρκειας 500 ωρών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος Coding Bootcamp, ο απόφοιτος διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να προσληφθεί άμεσα ως entry-level, full-stack προγραμματιστής.

Απευθύνονται σε οποιονδήποτε θέλει να γίνει προγραμματιστής, ανεξάρτητα από το γνωστικό υπόβαθρό του. Μέχρι σήμερα εκατοντάδες σπουδαστές προερχόμενοι από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και σπουδές (αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, φυσικοί, οικονομολόγοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί) έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα Coding Bootcamps!

Τα ταχύρρυθμα αυτά προγράμματα είναι μία εξαιρετική πρόταση και για αποφοίτους πληροφορικής, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις τελευταίες τεχνολογίες προγραμματισμού, να κάνουν πρακτική άσκηση πάνω σε project και να αποκτήσουν αυτό που ζητάει η αγορά σήμερα, δηλαδή hands-on εμπειρία.

Στα Coding Bootcamps διδάσκονται οι γλώσσες JAVA και C#, που είναι από τις πλέον διαδομένες αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού παγκοσμίως.

Η Java είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από την Sun Microsystems το 1995. Παρόλο που η αρχική της χρήση αφορούσε τη διαδραστική τηλεόραση, δηλαδή την ψηφιακή τηλεόραση όπως την γνωρίζουμε σήμερα, έγινε γνωστή ως η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις συσκευές με λογισμικό Android και στις web εφαρμογές. Επιλέγεται επίσης συστηματικά για τη δημιουργία λογισμικού επιχειρήσεων (enterprise-level applications) και για sites με υψηλή επισκεψιμότητα.

Βασικό πλεονέκτημα της JAVA αποτελεί η εξίσου εύκολη χρήση της σε smartphone και desktop εφαρμογές. Μοιάζει με τη C++ στη σύνταξη και στη δομή καθώς αποτελεί παραλλαγή της, καθιστώντας έτσι εύκολη την εκμάθησή της, αν γνωρίζετε ήδη τις γλώσσες της “οικογένειας” C.

Η C# (προφέρεται C Sharp) είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από την Microsoft το 2000 για την πλατφόρμα .NET. Είναι μία από τις γλώσσες προγραμματισμού που δημιουργήθηκαν για την Common Language Infrastructure, ένα ανοιχτών δεδομένων τεχνικό πρότυπο που δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Παρόλο που ονομαστικά αναφέρεται στην “οικογένεια” C των γλωσσών προγραμματισμού, έχει περισσότερα κοινά με την Java παρά με άλλες γλώσσες C. Η C# χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερικές, επιχειρηματικές λύσεις και είναι αρκετά δημοφιλής αποτελώντας το “αντίπαλο δέος” της Java.

Τα μαθήματα αρχίζουν αρχές Οκτωβρίου

Επιλογές Παρακολούθησης

Full-time πρόγραμμα:

Καθημερινά 09:00-17:00, διάρκεια 12 εβδομάδες

Part-time πρόγραμμα:

Καθημερινά 18:00-22:00, διάρκεια 24 εβδομάδες

