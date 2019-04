Από που να αγοράσω ρούχα και παπούτσια online?

Υπάρχουν πολλά online καταστήματα που μπορείτε να αγοράσετε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Ο Mr Pswnio.gr θα σας προτείνει μερικά αξιόπιστα και προφανώς επιλεγμένα καταστήματα μετά από έρευνα τιμών, ποιότητας ρούχων και εξυπηρέτησης. Αν είστε στην κατηγορία των ανθρώπων που φοβάστε το Online Shopping δεν είστε οι μόνοι!

Εδώ στην Ελλάδα, το Online Shopping ήταν κάτι πρωτόγνωρο αλλά όσο περνάει ο καιρός προχωράει προς τη συνεχή ανάπτυξη με αργά αλλά σταθερά βήματα! Όταν λέω στους γνωστούς μου ότι αγοράζω μέσω ίντερνετ, με κοιτάνε παράξενα. Είμαι σίγουρος όμως ότι σε λίγο καιρό, δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει έστω μια αγορά από το ίντερνετ.

Βλέποντας τις προσφορές και τα κουπόνια που κυκλοφορούν, μπαίνουμε όλοι στο πειρασμό να τις χτυπήσουμε.

Αν φοβάστε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική, πάρτε μια προπληρωμένη για να έχετε το κεφάλι σας, ήσυχο. Την προπληρωμένη κάρτα, την φορτώνετε με όσα λεφτά θέλετε εσείς. Όταν ξοδέψετε αυτά, δεν μπορείτε να κάνετε καμία αγόρα μέχρι να την ξαναφορτώσετε. Αν και αυτό σας φαίνεται δύσκολο, τότε θα δείτε ότι σε μερικά καταστήματα μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή.

Αν αγοράσατε κάτι που δεν σας κάνει σαν νοούμερο ή δεν σας άρεσε, το επιστρέφετε είτε δωρεάν είτε με χρέωση μεταφορικών, ανάλογα το κατάστημα. Για να βρείτε το σωστό νούμερο, συμβουλευτείτε τον οδηγό μεγεθών στο κάθε κατάστημα (όπως το μεγεθολόγιο του Parabita ή του Cozyshop) όπου μπορείτε να δείτε τις αναλογίες σε εκατοστά. Πάρτε την μεζούρα και μετρήστε τις αναλογίες σας!

Ένα βασικό tip για την αγορά επώνυμων ρούχων.. Πολλές φορές, μετά από μια βόλτα στα καταστήματα της πόλης, βρίσκουμε κάποιο επώνυμο ρούχο, είναι ωραίο, μας καρφώνεται άσχημα και το θέλουμε μανιωδώς! Ακόμα και τότε, δεν το αγοράζουμε! Απλά το δοκιμάζουμε για να δούμε πως στρώνει επάνω μας και φεύγουμε σπίτι! Αν το αναζητήσουμε σε κάποιο online κατάστημα θα το βρούμε(αν το βρούμε) έως και 80% φθηνότερα, πάντως πολύ πιο φτηνό! Αυτό το κόλπο είναι δοκιμασμένο από τον Mr Pswnio.gr. Αν είστε «σφιχτοί» στην online αγορά ρούχων, ακολουθήστε αυτό το tip.

Καταστήματα για γυναικεία ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.

Θα ξεκινήσουμε με τις γυναίκες, για τις οποίες τα μαλλιά – νύχια, η ένδυση και τα αξεσουάρ είναι το παν! Γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο όμορφη και να είναι μια γυναίκα, αν δεν προσέξει την εμφάνιση της, δεν είναι γυναίκα, και δεν εννοώ υπερβολές, απλώς λίγη κομψότητα!

Κορίτσια.. εξερευνήσετε αυτά τα 6 online καταστήματα..

– Style Icon Boutique – Εξερεύνησα το συγκεκριμένο κατάστημα και σαν άντρας έχω να πω ότι μου άφησε μια θετικότατη εντύπωση. Έχει επιλεγμένα ρούχα και σε πολύ προσιτή τιμή. Έριξα μια ματιά στα φορέματα σε προσφορά και απορώ γιατί τα αντρικά ρούχα είναι τόσο ακριβά! Στο Style Icon Boutique υπάρχουν τσάντες, βραδινοί φάκελοι, κοσμήματα φο, ασημένια ή ημιπολύτιμα, φορέματα και τινίκ που «λειτουργούν» από το γραφείο μέχρι το κοκτέιλ.

– Celestino – Σκοπός της Celestino είναι να προσφέρει στους πελάτες της ρούχα υψηλών προδιαγραφών, δίνοντας έμφαση στην προσεγμένη επιλογή υφασμάτων, υλικών και ραφής στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. Ταυτόχρονα διαθέτει την μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων των πιο σύγχρονων τάσεων της διεθνής μόδας, με εβδομαδιαία ανανέωση σε όλες τις κατηγορίες των συλλογών της.

Δείτε τις προσφορές Celestino έως -90%

– Fashioneshop – Το Fashion e-Shop είναι μια εταιρεία με σκοπό το ηλεκτρονικό εμπόριο στον χώρο της γυναικείας ένδυσης και φτιάχτηκε από γυναίκα για γυναίκες έτσι ώστε να έχει καλύτερη αίσθηση της γυναικείας εμφάνισης.

Στο fashioneshop ο επισκέπτης μπορεί να βρει γυναικεία ρούχα, εσώρουχα, αξεσουάρ, κοσμήματα αλλά και παπούτσια για όλες τις ώρες αλλά και για όλες τις περιστάσεις. Τα είδη μας υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία που ανανεώνεται συνεχώς και προέρχονται από χώρες της Ευρώπης.

– Made of Grace – Δημιουργήθηκε για να εμπλουτίσει την γκαρνταρόμπα των κοριτσιών με ρούχα και αξεσουάρ εμπνευσμένα από τα trends της κάθε σεζόν, τα οποία είναι διαθέσιμα σε πολύ προσιτές τιμές!

Τα προϊόντα μας τα προέρχονται από τα fashion spots της Ευρώπης και θα βρείτε συλλογές που περιλαμβάνουν τα latest trends για cool και fashion forward κορίτσια ηλικίας 18 με 30 ετών που ακολουθούν τη μόδα και δημιουργούν τα δικά τους μοναδικά look.

Για να γίνει ακόμη πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρον μια επίσκεψη, περιηγηθείτε στην κατηγορία “shop the outfit” o επισκέπτης μπορεί να βρει έτοιμες στυλιστικές προτάσεις και να αγοράσει ένα total outfit!

– Parabita – Ο απόλυτος προορισμός online shopping για γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη, συνδυάζοντας μοναδικά: ποιότητα – ποικιλία – τιμές.

– Mat Fashion – Free Yourself! Τα νούμερα και τα μεγέθη είναι σχετικά και η ΜΑΤ FASHION το αποδεικνύει στην πράξη γιατί η μόδα και η ζωή έχουν έναν βασικό κανόνα: Να τα ζεις ελεύθερη! Τώρα το shopping αποκτά το “πραγματικό” του μέγεθος έχοντας σαν σύνθημα Real Size!!

Trendy attitude και πάθος για τη μόδα και τη ζωή, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της Mat Fashion. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ένδυσης στην κατηγορία της, με πετυχημένη παρουσία σε περισσότερες από 42 χώρες, υπογράφει ολοκληρωμένες συλλογές ρούχων και αξεσουάρ, δημιουργώντας την απόλυτη real-size μόδα εδώ και 25 χρόνια.

Online καταστήματα για άντρες και γυναίκες.

– Factory Outlet – Tο Factory Outlet, το μεγαλύτερο Ελληνικό πολυκατάστημα Outlet αποτελεί μια μοναδική εμπειρία αγορών για τους καταναλωτές, προσφέροντας εξαιρετικά είδη επωνύμων brands και σχεδιαστών σε μοναδικά χαμηλές τιμές σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

– Cozyshop – Η εταιρεία COZY δραστηριοποιείται στην εμπορική διάθεση γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ μέσω καταστημάτων και ηλεκτρονικά. Στο Cozyshop θα βρείτε μοναδικές συλλογές ρούχων σε πολύ καλή ποιότητα και φυσικά.. σε προσιτές τιμές.

– FashionBay – Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ για άνδρες γυναίκες και παιδιά και πολύ χαμηλές τιμές!

– Cosmos Sport – Νο1 επιλογή για την αγορά επώνυμων αθλητικών ειδών! To 2015, το Sportsfactory, το μεγαλύτερο online αθλητικό outlet, προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.

– Asos – Ιδρύθηκε το 2000 και είναι πλέον ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος online retailer μόδας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στοχεύει κυρίως στις ηλίκες 18-34 και διαθέτει περισσότερα από 35.000 προϊόντα από 870+ εταιρείες ρούχων και αξεσουάρ για τη γυναίκα και τον άνδρα.

Κάθε μήνα προσελκύει πάνω από 6,9 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες και έχει ήδη 2,9 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Τα προϊόντα αποστέλλονται σε όλες τις χώρες δωρεάν και αποκτά έτσι ουσιαστική διεθνή παρουσία και εξελίσσεται ταχύτατα σε παγκόσμιο ηγέτη της μόδας.

– BrandsGalaxy – Το Νο1 Private Shopping Club στην Ελλάδα και αποτελεί την νεότερη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Πωλήσεις επώνυμων ρούχων,υποδημάτων,αξεσουάρ και ειδών lifestyle με μειωμένες τιμές έως και 80% . Οι προσφορές της ΒrandsGalaxy διαρκούν μόνο λίγες ημέρες (4-5) και προσφέρουν περιορισμένο αριθμό ειδών σε ανταγωνιστικές τιμές αποκλειστικά μόνο για τα μέλη της.Η ιδιότητα του μέλους είναι δωρεάν (για να δείτε τις προσφορές) και εγγραφή στην αγοραστική κοινότητα είναι εύκολη.

– Heaven of Brands – Το «HeavenOfBrands» είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα εμπορίας ειδών ενδύσεως που απευθύνεται σε όλους όσους τους αρέσει το αθλητικό και το casual ντύσιμο και έχει σαν στόχο να προσφέρει επώνυμα προϊόντα σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές.

– KOOLFLY – Ο πιο hot, online fashion προορισμός που έψαχνες είναι το KOOLFLY! Ανακάλυψε κομμάτια από 180 διαφορετικά brands και σίγουρα θα βρεις αυτό που ταιριάζει στο στυλ σου!

– Bodytalk – Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η BODYTALK, ξεκίνησε και µια περιπέτεια αναζήτησης νέων ιδεών και δημιουργικής φαντασίας πάνω στο αθλητικό ρούχο. Αθλητικό ρούχο που είναι άνετο, ανθεκτικό και φιλικό, ως προς την ‘’εκπλήρωση’’ του βασικού σκοπού του, τις αθλητικές δραστηριότητες και παράλληλα εντυπωσιακό, σύγχρονο και σέξυ.

Online καταστήματα για παπούτσια.

– Myshoe.gr – Το πρώτο μεγαλύτερο ελληνικό e-shop με μοντέρνα, ποιοτικά, επώνυμα παπούτσια και αξεσουάρ σε απίστευτα χαμηλές τιμές και δωρεάν αποστολή – επιστροφή

– Inshoes – Είναι το Πληρέστερο και Ανταγωνιστικότερο Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα Υποδημάτων & Αξεσουάρ στην Ελληνική Αγορά. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία επιλεγμένων προϊόντων για τη Γυναίκα, τον Άνδρα και το Παιδί, που ανανεώνονται καθημερινά με Νέες Παραλαβές.

– Spartoo – Με περισσότερες από 400 μάρκες και 15 000 μοντέλα, το Spartoo.gr τοποθετείται ως το No1 site για αγορές παπουτσιών μέσω internet.

Η αναζήτηση γίνεται πολύ εύκολα με λίγες μόνο κινήσεις και ανάλογα με τις επιθυμίες σας, ανά μάρκα ή ανά στυλ: City, Sneakers, Skate, Relax, Chic, Green, Sport ή Rock.

– Delikaris Sport – Τεράστια ποικιλία από Αθλητικά Παπούτσια, Αθλητικά Ρούχα και Αξεσουάρ. Ανδρικά, Γυναικεία, Παιδικά Αθλητικά Παπούτσια και Ρούχα θα τα βρεις όλα εδώ. Χαμηλότερη Τιμή, Ποικιλία, Άμεση Εξυπηρέτηση και Κορυφαία Brands.

Στο delikaris-sport.gr θα βρεις τις κορυφαίες εταιρίες όπως Nike, Adidas, Reebok, Converse, Asics,Βοdytalk, Quiksliver, Arena, Speedo, Diadora, Umbro, Spalding.

– Sneaker10 – To Sneaker10 είναι ένα e-shop αφιερωμένο στους λάτρεις των sneakers και όχι μόνο! Είναι το one-stop shop όσων θέλουν να βρουν τα πιο τελευταία και συλλεκτικά κομμάτια επώνυμων αθλητικών! Ανήκει στην οικογένεια της εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ μαζί με τα ηλεκτρονικά καταστήματα Cosmos Sport και Sportsfactory

– All About Shoes – Εδώ συγκεντρώνονται οι συλλογές από προηγούμενες σεζόν των καταστημάτων Καλογήρου, Haralas, Nine West, Dolce & Gabbana, Geox, Hogan, Salvatore Ferragamo, Stuart Weitzman, Tod’s αλλά και των accessories’ corner DKNY και Michael Michael Kors. θα βρείτε τα αυθεντικά γυναικεία, ανδρικά & παιδικά παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ διάσημων οίκων σε τιμές stock!

Online καταστήματα για κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ μόδας.

– The Brands Store – Το «The Brands Store» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δραστηριοποιείται στο χώρο του ρολογιού και του κοσμήματος.

Συνεργάζεται με τα πιο δημοφιλή και επώνυμα brands ωρολογοποιίας στον κόσμο ,διαθέτει όμως και δημιουργικό εργαστήριο κοσμημάτων υψηλής ποιότητας και αισθητικής το οποίο εξειδικεύεται στην κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων.

– Kiriakos Gofas Jewelry – Η εταιρεία Kiriakos Gofas Jewelry, εξειδικεύεται σε πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια. Δραστηριοποιείται στον χώρο της αργυροχρυσοχοΐας από το 1982 και είναι αποτέλεσμα του τέλειου συνδυασμού των 33 χρόνων εμπειρίας, με την δημιουργικότητα και την φρεσκάδα της δεύτερης γενιάς της οικογένειας.

Από την ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί ο καθένας να επιλέξει ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από κοσμήματα, δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κολιέ. Κοσμήματα για ειδικές περιστάσεις, όπως βέρες για γάμο ή σταυρούς για βάφτιση, είναι επίσης διαθέσιμα, με δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα και με δυνατότητα επιστροφής εντός 14 ημερών. Μια τεράστια συλλογή από ρολόγια και όλες οι γνωστές μάρκες στον κόσμο των κοσμημάτων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα και προσφέρονται ως εκπληκτικές ιδέες για δώρα, με δωρεάν τη συσκευασία δώρου.

– Kosmima24 – Από τα πλέον γνωστά ονόματα στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου κοσμημάτων. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από κοσμήματα, ρολόγια, σταυρούς βάπτισης, βέρες γάμου – αρραβώνα, faux bijoux και είδη λαϊκής τέχνης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

– Kosmima-Rologia – Ηλεκτρονικό κατάστημα που ειδικεύεται στα κοσμήματα για άντρες και γυναίκες. Λειτουργεί από το 2008 και κάθε χρόνο καταγράφει ανοδικές τάσεις πωλήσεων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι μια συνέχεια του φυσικού καταστήματος στο Κολωνάκι και ακολουθεί την ίδια λογική προώθησης και Marketing της εταιρείας. Το κόσμημα Κετσετζόγλου έχει μια διαχρονική πορεία στο χώρο του κοσμήματος και προσφέρει την καλύτερη ποιότητα κοσμήματος με εξασφαλισμένη πιστοποίηση στα δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, μονόπετρα, κολιέ, μενταγιόν, βραχιόλια σε τιμές προσιτές και αντίστοιχες του διεθνούς ανταγωνισμού.

– Atofio Kosmima – Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται επιτυχημένα στον χώρο των κοσμημάτων και των ρολογιών από το 1997.

Διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο αργυροχρυσοχοίας και ρολογιών, με την εμπειρία 20 χρόνων, προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα καθώς και το πιο αξιόπιστο service κοσμημάτων και ρολογιών μετά την πώληση. Όλα τα προιόντα συνοδεύονται από την εγγύηση ποιότητας Atofiokosmima.gr ή την εγγύηση των επίσημων αντιπροσωπειών για την Ελλάδα και δωρεάν αποστολές.

Online καταστήματα για Καλλυντικά – Περιποίηση.

– StrawberryNET – Η StrawberryNET είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην online πώληση επώνυμων καλλυντικών σε μειωμένες τιμές. Το StrawberryNET προσφέρει ασυνήθιστα μεγάλη ποικιλία προϊόντων απ’ όλες τις παγκόσμιες μάρκες και συγχρόνως εγγυάται στους πελάτες του ευχάριστη και άνετη αγορά! Επιπλέον, προσφέρει δωρεάν παράδοση σε όλο τον κόσμο και δωρεάν συσκευασία δώρου.

– attica Beauty – Το www.atticabeauty.gr αποτελεί μία μοναδική αγοραστική online εμπειρία για τους παρακάτω λόγους: χιλιάδες προϊόντα ομορφιάς, διαλέξετε τα δείγματα της επιλογής σας, αποκλειστικά brands, όμορφα δώρα με αγορές, προσωποποιημένες προτάσεις ομορφιάς με βάση τις δικές σας ανάγκες, μάθετε τα νέα των αγαπημένων σας μαρκών, ενημερωθείτε για καινούρια λανσαρίσματα και διαβάστε για τις νέες τάσεις.

– Galerie de beaute – Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Galerie de Beauté η κάθε γυναίκα έχει την ευκαιρία να βιώσει την… πιο όμορφη εμπειρία online shopping με το πάτημα ενός κουμπιού! Μεγάλη ποικιλία σε αρώματα επώνυμων οίκων, προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης προσώπου, τα πάντα για τα μαλλιά και το σώμα, υπέροχα αξεσουάρ και προτάσεις για δώρα, αλλά και επιλεγμένα επώνυμα προϊόντα με έκπτωση έως και 50%, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αξίζει να δείτε τις προσφορές Top Offers και Beauty Bazaar, εκεί θα βρείτε επώνυμα καλλυντικά των καλύτερων brands σε προσφορά.

– Pharm24 – Ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία της Ελλάδος. Θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε πλήθος εταιριών δερμοκαλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, των Korres, Apivita, Collagen Proactive, Solgar, Vichy, Avene, Lierac κ.α.

– Pharmagoods – To Pharmagoods είναι ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο που παρέχει μεγάλη ποικιλία από κορυφαία προϊόντα από το χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Στο pharmagoods.gr βρίσκει κανείς γνωστές μάρκες δερμοκαλλυντικών, προϊόντα φροντίδας και περιποίησης, είδη φαρμακείου, βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Κάθε εβδομάδα γίνεται weekend bazaar τιμών σε επιλεγμένα είδη και το κατάστημα προσφέρει συνεχώς ειδικές προσφορές σε δημοφιλείς προϊοντικές κατηγορίες.

Online καταστήματα για Gadgets και ηλεκτρονικά.

– E-shop.gr – Το e-shop.gr είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, με 12 χρόνια εμπειρίας στο ελληνικό e-commerce, πάνω από 15 προϊόντικές κατηγορίες και χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες.

– Media Markt – H Media Markt, η No 1 σε πωλήσεις αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων από τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets, μικροσυσκευές, μεγάλες οικιακές συσκευές, κλιματιστικά, αξεσουάρ και πολλά ακόμη.

– Public – Η Public είναι η ελληνική αλυσίδα πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα -αφού ιδρύθηκε μόλις το 2005- κατάφερε να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες όλων.

– Aliexpress – Το AliExpress παρέχει ποιοτικά προϊόντα σε τιμές χονδρικής ακόμα και στις πιο μικρές παραγγελίες! Το AliExpress, που είναι μέρος του Alibaba, προσφέρει δυνατότητα παραγγελιών ακόμα και με 1 τεμάχιο, προστασία του αγοραστή και παράδοση με full tracking! Προσωπικά, είναι το αγαπημένο μου!! Αγοράζω συνεχώς και μανιωδώς..

Tip! Μη ξεχνάτε να τσεκάρετε τις προσφορές και τους εκπτωτικούς κωδικούς – κουπόνια πριν κάνετε τις αγορές σας!