🎬 Στις 30/10 το σινεμά γιορτάζει με εισιτήριο 2€ για όλες τις ταινίες!

Αν ψάχνεις αφορμή για μια έξοδο με φίλους, ραντεβού ή απλώς λίγο χρόνο για τον εαυτό σου… τη βρήκες!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα — γιατί όλες οι ταινίες, σε όλα τα σινεμά, παίζουν μόνο με 2 ευρώ. Ναι, καλά διάβασες.

Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει για τέταρτη χρονιά και μας καλεί να αφήσουμε για λίγο τις οθόνες των κινητών και να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Δεν έχει σημασία αν είσαι τύπος δράσης, ρομαντικής κομεντί ή τρόμου — με 2 ευρώ, μπορείς να δεις ό,τι θέλεις, όσες φορές θέλεις.

Φτιάξε την παρέα σου, διάλεξε το σινεμά της γειτονιάς σου, πάρε ποπ κορν και… ζήσε τη Γιορτή του Σινεμά όπως της αξίζει. Γιατί στις 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλώς σινεμά — πάμε στη γιορτή του σινεμά! 🍿✨

Μόνο με 2 ευρώ.

Μόνο για μια μέρα.

Μην το χάσεις.

Τι παίζει εκείνη την μέρα στις αίθουσες; 🎥

🍿 Βερμίλιο – Η Νύφη του Βουνού

🎥 Ένα Απλό Ατύχημα

🎬 Επιχείρηση Καμπούλ | 13 Days, 13 Nights

🎞️ Η Επέτειος | Anniversary

🎦 Η Ταινία: Reze Ark | Chainsaw Man

🍿 Κατοικίδια στο Express | Pets on a Train

🎥 Μετά το Κυνήγι | After the Hunt

🎬 Μετανιώνοντας για σένα | Regretting You

🎞️ Μια Μάχη Μετά την Άλλη | One Battle after Another

🍿 Νεκρό Τηλέφωνο 2 | The Black Phone 2

🎥 Ο Φίλος μου ο Ταφίτι | Tafiti

🎬 Σκοτώστε τον Τζόκεϊ

🎞️ Στα Βάθη του Χειμώνα | Dead of Winter

🎦 Στο Νησί του Άμρουμ

🍿 Συναισθηματική Αξία

🎥 Το 47

🎬 Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα | Tom and Jerry: Forbidden Compass

🎞️ Τύχη Βουνό

🍿 Χάϊντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα

🎥 After Dreaming

🎬 Cactus Pears

🎞️ Dance of the Living

🎦 Diversion

🍿 Dracula

🎥 Gabby’s Dollhouse

🎬 Growing Down

🎞️ Heaven’s Gate

🎦 Internal Zero

🍿 Kiss of the Spider Woman

🎥 Lost Land

🎬 Rains Over Babel

🎞️ Springsteen: Deliver Me From Nowhere

🎦 The Baker’s Wife

🍿 The Piano Accident

🎥 They Are the Dogs

🎬 Valley of Love

🍿 Εγώ διάλεξα Tron: Ares ! Ναι έκλεισα online με 2€

Ανάμεσα σε τόσες επιλογές, εγώ θα πάω για δυνατή δόση δράσης με το Tron: Ares, τη νέα συνέχεια του επικού franchise της Disney. Ο Jared Leto φορά τη στολή του Ares και μας μεταφέρει σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου η γραμμή ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη συνείδηση θολώνει επικίνδυνα.