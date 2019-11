Top 10 καλύτερα μέρη.. για αξέχαστο sex

Έχετε βαρεθεί τα συνηθισμένα ? Σεξ στη κρεβατοκάμαρα και την γνωστή στάση. Καιρός να ξεφύγεται από την ρουτίνα, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε εκεί έξω , στην φύση , και μάλιστα τζάμπα , απλά βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει ! Το pswnio.gr προτείνει..

και εσείς αμα θέλετε , δοκιμάζετε !!

1. Στο αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο ! Το καλύτερο μου … και όσο μεγαλύτερο είναι το πίσω μέρος , τόσο μεγαλύτερη σεξουαλική περιπέτεια θα ζήσετε ! Επειδή είναι πολύ εύκολο να μπείτε στη ορατότητα των ματάκιδων, αν δεν έχετε φιμέ παράθυρα στο αμάξι σας τότε καλύτερα βάλτε σε λειτουργία το GPS της φαντασίας σας και αρχίστε να ψάχνεται για τα πιο σκοτεινά και απομωνομένα μέρη. Μόλις βρείτε το κατάλληλο μέρος , αρχίστε να θαμπώνετε τα τζάμια του αυτοκινήτου… Pswnio.gr: Αν βαρεθείτε το σεξ , αρχίστε να ζωγραφίζετε με τα δάχτυλα πάνω στον ατμό !!

2. Στην πισίνα

Σκέτο όνειρο που εξάπτει την φαντασία ! Το νερό περιφέρεται γύρω από τα γεννητικά όργανα και τα χαδεύει απαλά , νιώθεις μια διαφορετική αίσθηση στο «σπρώξιμο» , ακόμα πιο συναρπαστική !! Η αίσθηση του νερού σε χαλαρώνει και ηρεμεί , και ο οργασμός δεν αργεί να έρθει. Να προτιμήσετε όμως την σκοτεινή πισίνα του ξενοδοχείου ή την προσωπική σας πισίνα (χααχ) και όχι τις δημόσιες ! Ο λόγος είναι αυτονόητος ..

3. Στο Cinema

Λοιπόν , αρχίστε να ψάχνεται πότε έχει την πιο βαρετή και άχρηστη ταινία που μπορεί να παιχτεί στον κινηματογράφο , πείτε στην κοπέλα ή στο αγόρι , όλο υπονοούμενα και υπόσχεσεις ότι θα του αρέσει σίγουρα . Καθίστε στα πίσω καθίσματα και επειδή θα κοιτιέστε όλη την ώρα στα μάτια , από την βαρεμάρα της ταινίας , αφήστε την ταινία να την δούν οι άλλοι και αρχίστε άλλα κόλπα , πιο ενδιαφέοντα ! Α !! Και που ξέρετε, μπορεί να έρθει κάποιος καλός ανθρωπάκος να σας πεί το τέλος της ταινίας … που καίγεστε να μάθετε !

4. Στα πίσω καθίσματα ενός ταξί

Γιατί να περιμένετε μέχρι να φτάσετε στο σπίτι ? Μπορείτε ακόμα και μέσα στο ταξί ! Απλά σκάστε στον ταξιτζή ένα 100ευρω χαράζοντας πάνω σε αυτό την μακρινή διαδρομή και πείτε του ότι θα κάνεται πλήρη αξιοποίηση του πίσω μέρους, θα το πιάσει το μήνυμα !! Αν αρνηθεί … αυτός χάνει !! Άλλοι και άλλοι οδηγοί ταξί, θα πλήρωναν για αυτό το θέαμα !

5. Στο τρένο

Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα , αλλά ο ήχος από το τρένο, ειδικά αν είναι ο καρβουνιάρης , μάλλον θα σου βγάλει τον πιο άγριο εαυτό σου ή θα ξενερώσεις άσχημα !

6. Στο δάσος

Δείξε στο αγόρι – κοπέλα σου , το πόσο σας αρέσει το όμορφο τοπίο και η φύση ! Προτείνεται βόλτα προς το βουνό ( αν μένετε Θεσσαλονίκη , Σέιχ Σου) . Βρείτε ένα κούτσουρο ή χορτάρι και βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει ( μια φορά) . Η απόλαυση είναι αληθηνή , όταν γίνει πραγματικότητα ! Ξυπνήστε τον τίγρη που έχετε μέσα σας και γίνε ο κυρίαρχος του δάσος . Pswnio.gr: Απλά προσέξτε για τσουκνίδες, κλέφτες , σαλάκες, σχολική εκδρομή, πεζοπορία στρατού, τα ΚΑΠΗ και άλλες χαλάστρες !!

7. Σε club ή μπουζούκια( της γειτονιάς )

Υπάρχουν εκείνες οι σπάνιες φορές που βλέπεις ένα ωραίο κορμί και θέλεις να την βάλεις κάτω , να σκίσεις τα ρούχα σου και να αρχίσεις άγριο σεξ μέσα στο χάος , αδιαφορείς για το κόσμο και για το τι βλέπουν … εσυ απλά είσαι συγκεντωμένος σε εκείνο το κορμί και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο (σκέφτεσαι να πάνε να γ@Ι^Ιη&0Υ|\| .. όλοι τους) . Φυσικά , υπάρχουν και οι τουαλέτες ή οι σκοτεινές γωνίες του club , μπορείτε να κάνετε μια προετοιμασία για το τι θα ακολουθήσει στο κρεβάτι … You know what i mean ??

8. Σε καράβι

Αν έχετε ένα μικρό σκάφος θα ήταν ωραία , αλλά ακόμα και αν δεν έχετε ακόμα καλύτερα . Υπάρχουν και τα καράβια , μιας χρήσης , εκείνα που είναι παρκαρισμένα σε μαρίνα και μπορείς να διαλέξει όποιο από αυτά γουστάρεις !! Θέλεις μεγάλο , θέλεις μικρό ή κάτι ακριβό … όλα τα έχει εκεί . Αν βρείτε και το yacht του Abramovich , εκεί να πάτε !! Απλά διαλέξτε το και χωρίς δεύτερη σκέψη .. κάντε ντού ! Και ο φόβος που θα νιώθεται .. σημαίνει καλύτερο σεξ . Εκτός αν χέζεστε επάνω σας .. να το αφήσετε καλύτερα !

9. Σε ασανσέρ

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το STOP ανάμεσα σε δύο ορόφους και ζήστε την εμπειρία , ακόμα και αν βγούν όλοι οι γείτονες να χτυπάνε την πόρτα . Αφήστε τους να πάνε με τα σκαλοπάτια και ζήστε το όνειρο μέχρι να έρθει ο ασανσεράς να σας βγάλει … νομίζω έχετε πολύ ώρα στην διάθεση σας !

10. Στην αμμουδιά της παραλίας

Το αφήσα για το τέλος αυτό , για να σας πω , ότι δεν είμαι τόσο σεξ0μανής και δεν σημαίνει ότι κάνω όλα τα παραπάνω ! Είμαι ρομαντικός … θέλω θάλασσα , αστέρια , σκοτάδι πυκνό και τα κύματα να χτυπάνε τα αναμμένα κορμιά ! Αν και αυτό είναι λίγο άκυρο.. γιατί το καλοκαίρι , μόλις μας έφυγε !

Αν έχετε και εσείς να προετείνετε κάτι .. απλά σχολιάστε !!

Δέχομαστε όλες τις καλές ιδέες ..